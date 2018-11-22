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Установлены личности детей, погибших при пожаре в Туле

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Установлены личности детей, погибших при пожаре в Туле

Тула, 22 ноября. Жертвами пожара в квартире жилого дома в Гарнизонном проезде в Туле стали четверо маленьких детей. Кроме того, пострадала женщина 1984 года рождения. 

Федеральному агентству новостей стали известны личности троих погибших. Всем детям было до 5 лет, предположительные возраста — 3 месяца, 3 года, 1 год. Это Ангелина С., Софья С., Татьяна Н.

Пострадавшая женщина — Анна Николаевна С. Ее госпитализировали в областную больницу с ожогами. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Автор: Тимур Румянцев
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