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Депутат Госдумы попросил Роспотребнадзор защитить покупателей в «черную пятницу»

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Депутат Госдумы попросил Роспотребнадзор защитить покупателей в «черную пятницу»

Москва, 22 ноября. Депутат Государственной думы Олег Нилов попросил Роспотребнадзор защитить покупателей во время проведения так называемых «черных пятниц».

По мнению парламентария-«справедливоросса», многие продавцы при проведении подобных акций вводят покупателей в заблуждение, пользуясь их недостаточной информированностью.

«Ввиду большого количества навязанных порой мошенническим образом, прошу предоставить информацию о мерах, предпринимаемых ведомством в целях недопущения введения в заблуждения потребителя», — цитирует письмо депутата «Парламентская газета».

Кроме того, Олег Нилов напомнил, что депутаты Государственной думы ранее предлагали ряд законодательных инициатив для усиления защиты прав потребителей, в связи с чем попросил Роспотребнадзор предоставить информацию о том, что было сделано в этом направлении.

Автор: Константин Терехов
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