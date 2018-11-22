Россияне смогут запросить кредитные истории на портале «Госуслуг»

Москва, 22 ноября. Россияне могут получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ) через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Соответствующий сервис разработал и ввел в действие Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

Услуга находится в разделе «Налоги и финансы». Для отправки запроса физическое лицо должно указать данные паспорта и СНИЛС. В ответ Банк России отправит в личный кабинет адреса и телефоны организаций, в которых хранится кредитная история. Ее саму можно получить через сайты банков или организаций, либо явившись с паспортом в офис БКИ.

Получить кредитную историю бесплатно можно один раз в год. С 31 января 2019 года законодательство в этой части изменится, и кредитную историю можно будет получить бесплатно дважды в год и любое количество раз за плату, направив соответствующий запрос через кредитную организацию.