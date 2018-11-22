Голодец предложила ввести льготы для студентов России при путешествиях по стране

Москва, 22 ноября. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец предложила ввести льготы для студентов при путешествиях по стране.

С заявлением на тему вице-премьер выступила в Москве на Всероссийском конгрессе молодежных медиа на встрече «Роль студенческих СМИ в развитии культуры, спорта и туризма», сообщает ТАСС.

Предложение о введении льготных студенческих билетов прозвучало после обращения студентки из Севастополя, которая рассказала, что далеко не все обучающиеся в вузах могут себе позволить путешествия по стране.

«Давайте поднимем эту тему и сделаем студенческий билет. Потому что, действительно, для проезда по России студенты, наша молодежь должна иметь очень серьезную дотацию, чтобы иметь возможность посмотреть, увидеть, услышать и понять», — заявили Голодец.

Вице-премьер добавила, что государство должно создать максимально комфортные условия для организации отдыха россиян и призвала представителей студенчества войти в координационный совет по туризму при российском кабмине.

Добавим, что в начале ноября заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила, что правительство планирует направить дополнительные средства на развитие и поддержку спорта в Крыму.