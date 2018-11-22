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Министр финансов Британии заявил об угрозе срыва Brexit

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Министр финансов Британии заявил об угрозе срыва Brexit

Лондон, 22 ноября. Министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что Brexit может не состояться.

Размышлениями на тему руководитель финансового ведомства Соединенного Королевства поделился в эфире телеканала ITV, назвав вероятной причиной неодобрения парламентом Британии соглашения по условиям выхода страны из ЕС.

«Если сделка не будет одобрена парламентом, то у нас сложится политически хаотичная ситуация. Такой хаос мог бы привести к тому, что Brexit может и не быть», — пояснил руководитель финансового министерства.

Также Филип Хаммонд в очередной раз напомнил о гигантских финансовых потерях королевства во время выхода из Европейского союза – Лондон, по его словам, потеряет «десятки миллиардов фунтов».

Напомним, что неделей ранее правительство Британии согласовало проект соглашения по условиям Brexit, которое теперь должно быть одобрено вместе с политической декларацией на саммите Европейского союза.

Автор: Константин Терехов
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