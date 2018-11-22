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Число жертв пожаров на севере Калифорнии возросло до 83

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Число жертв пожаров на севере Калифорнии возросло до 83

Вашингтон, 22 ноября. Число жертв пожаров на севере штата Калифорния возросло до 83. Об этом журналистам сообщил шериф округа Бьют Кори Хони.

По его словам, без вести пропавшими числятся 653 человека. За последний день властям удалось установить местонахождение 307 человек. К настоящему моменту известно о гибели 83 человек.

«На сегодняшний вечер были найдены останки еще двух человек, таким образом, общее число жертв до настоящего времени составило 83», — сообщил Кори Хони.

С учетом жертв пожаров на юге Калифорнии количество погибших составляет 86 человек.

В настоящее время в штате бушует несколько крупных пожаров. Самым разрушительным в истории Калифорнии стал лесной пожар Camp.

Автор: Виктор Мальцев
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