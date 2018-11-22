Сирия: саперы начали разминирование на юго-западе провинции Даръа

Дамаск, 22 ноября. Саперы на юго-западе провинции Даръа начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у террористов.

Об этом журналистам рассказал представитель сирийской армии Мулязим Мухаммад Сами, добавив, что работы также ведутся и столице провинции, центр которой был разрушен боевиками.

«Находим бомбы рядом с жилыми домами. Боеприпасы мы транспортируем в специальные склады, после чего отвозим на уничтожение или передаем в действующую армию», — пояснил сапер.

Сами также рассказал, что перед тем, как строительные бригады приступают к работе по расчистке завалов, военные проверяют не остались ли там после окончания войны мины-ловушки.

Напомним, что провинция Даръа, расположенная на юго-западе Сирийской Арабской Республики, была полностью освобождена от террористов в начале августа текущего года.