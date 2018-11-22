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«Газпром» определился с маршрутом поставок газа по «Турецкому потоку»

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«Газпром» определился с маршрутом поставок газа по «Турецкому потоку»

Москва, 22 ноября. Компания «Газпром» выбрала маршрут поставок газа по газопроводу «Турецкий поток».

Первая нить «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Начало поставок по газопроводу намечено на 2020 год. Полностью отказаться от поставок газа через Украину «Турецкий поток» позволит к 2022 году, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, «Газпром» в настоящее время участвует в процедуре бронирования будущих мощностей в этих странах. Она должна завершиться в марте 2019 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух веток газопровода по дну Черного моря из России в Турцию и до турецкой границы с соседними странами. Первая ветка будет поставлять газ для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Автор: Виктор Мальцев
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