Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за морозов в США

Вашингтон, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за заморозков на северо-западе государства.

Краткими размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился с читателями в персональном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, связав локальное похолодание с глобальными вызовами.

«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением», — написал президент США.

Напомним, что Трамп сомневается в теории глобального изменения климата, согласно которой температура на планете повышается в последние столетия благодаря ряду факторов, многие из которых связаны с деятельностью человека.

Что касается погоды на северо-востоке Соединенных Штатов, то сегодня ожидается значительное похолодание: в Бостоне в ночь на пятницу будет до -9 градусов, в Нью-Йорке — до -7.