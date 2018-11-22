Экс-глава PR-службы Facebook признался в попытках компании очернить конкурентов

Москва, 22 ноября. Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж признался, что полностью несет ответственность за найм и сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs. Он также признал, что она публиковала статьи с критикой компаний Apple и Google. Заявление Шрейджа процитировало издание TechCrunch.

«Ответственность за это решение лежит на руководстве команды по коммуникациям. Это я», — говорится в документе Шрейджа.

Он отметил, что топ-менеджеры Facebook Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг полностью положились на него в этом плане.

Вице-президент компании при этом заявил, что Facebook не запрашивал у фирмы публикации не соответствующих действительности материалов, и их не оплачивал. Шрейдж добавил, что полностью разделяет практику поиска компрометирующих материалов о конкурентах соцсети.

Материал о сотрудничестве Facebook и консультирующей фирмы Definers Public Affairs ранее опубликовала газета New York Times. После скандала с передачей данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica сотрудничество Facebook с фирмой было значительно расширено. Впоследствии на находящемся в ведении компании Definers Public Affairs новостном портале NTK Network стали появляться материалы с критикой корпораций Apple и Google.

Ранее Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к 50 млн аккаунтов.