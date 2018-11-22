СМИ Германии назвали борщевик «чумой» для России

Берлин, 22 ноября. В Германии борщевик назвали «чумой» и стихийным бедствием для России. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Автор материала отмечает, что сорняк может вырастать до нескольких метров в высоту и быстро занимать большие площади, вытесняя все остальные растения.

В издании отмечают, что раньше борщевик был распространен на Кавказе. По версии автора материала, «борщевичное бедствие» имеет искусственное происхождение. Якобы в середине прошлого века борщевиком было решено кормить скот. Новшество не прижилось, так как от сорняка молоко становится горьким, но само растение быстро распространилось по России и некоторым европейским странам.

В Польше борщевик называют «местью Сталина», а в Германии сорняк признали ядовитым растением года, отмечают в Suddeutsche Zeitung.

Напомним, в Московской области за зарастание сельскохозяйственных земель борщевиком владельцам участка грозит серьезный штраф.