Большинство россиян заявили, что считают себя счастливыми

Москва, 22 ноября. Большинство граждан России заявили, что считают себя счастливыми людьми.

Исследование на тему провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые выяснили, что счастливыми себя считают 84% соотечественников.

«Этот процент высок во всех социально-демографических группах, однако можно отметить, что люди с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%) более оптимистичны в сравнении с людьми, жалующимися на свое материальное положение (66%)», — цитирует ТАСС результаты опроса.

Треть респондентов заявили, что счастливыми их делает семья. Каждый пятый, ответивший на вопросы ВЦИОМ, главной причиной счастья назвал здоровье. Каждый седьмой опрошенный считает залогом счастья хорошую работу.

Добавим, что всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», в котором приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет, был проведен 14 ноября.