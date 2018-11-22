Банкоматы в России смогут выдавать наличные по рисунку вен на ладонях

Москва, 22 ноября. Граждане России в обозримом будущем смогут снимать наличность в банкоматах по рисунку вен на ладонях.

О переоборудовании банкоматов для такой идентификации потребителей задумались как минимум в двух кредитных учреждениях – в ВТБ и Тинькофф-банке, сообщают «Известия».

По мнению специалистов, при помощи такого способа значительно повышается уровень защиты от взлома. К тому же идентифицировать клиентов можно будет даже по грязным или мокрым рукам.

Клиентам банков достаточно будет раз в десять лет проходить биометрию в офисах того или иного кредитного учреждения, а также не допускать повреждения на ладонях, что не позволит пройти идентификацию.

Впрочем, как признаются эксперты, новшество обойдется банкам в круглые суммы, однако даст кредитным учреждением возможность экономить на выпуске карт, которые станут не нужны при помощи такого способа идентификации.