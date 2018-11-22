В Барнауле возбудили уголовное дело после издевательств над подростком в лицее

Москва, 22 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об издевательствах над подростком и бездействии руководства лицея в Барнауле. Об этом сообщает сайт СУ СК РФ по Алтайскому краю.

О систематических издевательствах над подростком со стороны других учеников лицея №101 в соцсети Facebook написала мать ребенка. Женщина сообщила, что администрация учебного заведения не откликнулась на ее просьбу разобраться в ситуации, заявив, что мальчик болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».

По версии следствия, группа подростков с сентября по ноябрь применяла физическое и психологическое насилие в отношении 14-летнего мальчика. Следователи также установили, что в учебном заведении происходила травля и в иное время в отношении других учеников. Руководству учебного заведения было известно об этом, но никаких мер по урегулированию ситуации оно не приняло.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц лицея по признакам преступления «Халатность».