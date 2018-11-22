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Дроны будут контролировать ситуацию на дорогах Москвы

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Дроны будут контролировать ситуацию на дорогах Москвы

Москва, 22 ноября. Ситуацию на столичных автодорогах будут контролировать беспилотные летательные аппараты.

Как пояснили в московском Центре организации дорожного движения, первые партии дронов, которые появятся в каждом экипаже «Дорожного патруля», будут поставлены еще в этом году – до 25 декабря.

«Известия» напоминают, что сотрудники «Дорожного патруля» регулируют движение во время дорожно-транспортных происшествий, а также помогают автомобилистам в аварийных ситуациях.

Предполагается, что при помощи дронов планируется получать информацию о заторах в местах ДТП в целях выявления объездных путей. Впрочем, это далеко не весь функционал беспилотных летательных аппаратов.

Как считают специалисты, в обозримом будущем беспилотники можно будет привлекать для фиксации нарушений или вычисления угонщиков.

Автор: Константин Терехов
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