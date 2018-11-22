Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании производственных фондов Роскосмоса

Москва, 22 ноября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у предприятий госкорпорации устарело почти все производственное оборудование, но российская космическая отрасль может решить свои проблемы даже в таком состоянии.

«Несмотря на то, что производственные фонды Роскосмоса сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, но это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Глава госкорпорации отметил, что Роскосмос «поднимется даже при этом соотношении средств».

Ранее стало известно, что в России разрабатывается новая государственная программа по освоению Луны, на ее реализацию потребуются сотни миллиардов рублей. Программа будет включать задачи автоматических станций, которые планируют отправить к Луне в 2020-х годах, создание нового космического корабля и решение проблем радиационной безопасности.