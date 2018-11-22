Премьер-министр Португалии заявил, что Brexit без соглашения с ЕС стал бы трагедией
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Лиссабон, 22 ноября. Председатель правительства Португалии Антониу Кошта считает, что Brexit без соглашения с Европейским Союзом стал бы трагедией.
С заявлением на тему премьер-министр Португалии выступил на итоговой пресс-конференции после переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом.
«Brexit - плохая новость для Европы, а самой плохой новостью стал бы Brexit без соглашения. Но чтобы договоренность была, необходимо, чтобы согласны были все», — заявил Кошта.
Напомним, что ранее Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о выходе Великобритании из Европейского союза, который произойдет в полночь с 29 на 30 марта 2019 года.