СК РФ возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

Тула, 22 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле.

Как сообщается на официальном сайте регионального управления СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Напомним, что трагедия в Туле произошла накануне вечером – тела детей были обнаружены после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по Гарнизонному проезду.

В настоящее время следователи проводят ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшей трагедии.

Напомним, что в среду в многоквартирном доме в городе Щербинка в Новой Москве произошел пожар, при котором погибли женщина и ее двое детей. По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело.