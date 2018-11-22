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Донбасс: Россия отправила 83-ю колонну с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР

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Донбасс: Россия отправила 83-ю колонну с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР

Москва, 22 ноября. МЧС России отправило 83-ю колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

«Автомобили 83-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе​​​», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

В МЧС отметили, что грузовики с гуманитарной помощью пройдут на пограничных пунктах пропуска необходимые таможенные процедуры. Колонна доставит более 400 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса, в том числе медикаменты, медицинское имущество и детские продуктовые наборы.

Гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик доставляется с августа 2014 года. В Донбасс уже отправлено 82 колонны МЧС России, которые привезли в регион 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Предыдущий конвой прибыл в регион 25 октября. По утвержденному графику, очередная партия гуманитарных грузов должна отправиться в Донбасс в декабре 2018 года.

Автор: Виктор Мальцев
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