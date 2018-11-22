Глава Пентагона назвал наилучший способ сохранения ДРСМД

Вашингтон, 22 ноября. Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал о «наилучшем» способе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

С заявлением на тему руководитель Пентагона выступил накануне во время общения с журналистами. Ожидаемо высокопоставленный американский военный в несоблюдении договора обвинил Россию и именно наша страна, по его мнению, должна сделать ряд шагов.

«Мы будем следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению договора. Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», — пояснил Мэттис.

К слову, впервые США обвинили Россию в якобы несоблюдении ДРСМД еще в 2014 году, на что Москва выразила категорическое несогласие и встречные претензии к Вашингтону.

Месяц назад нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп публично заявил о желании выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако пока официальных уведомлений не поступало.