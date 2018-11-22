Минздрав поддержал идею обязать крупные компании оплачивать фитнес работникам
Москва, 22 ноября. Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что министерство поддерживает инициативу обязать крупные компании оплачивать занятия спортом своим сотрудникам, но отметил необходимость проанализировать экономическую обоснованность такой меры.
С соответствующим предложением к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой ранее обратился депутат Госдумы, представитель ЛДПР Дмитрий Свищев. На запрос парламентария ответил Салагай.
Чиновник отметил, что занятия спортом и физкультурой являются элементом профилактики неинфекционных заболеваний.
«Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру», — цитирует замминистра РИА Новости.
Салагай также сообщил, что «Минздрав России поддерживает данную инициативу», но отметил, что в пояснительных документах к законопроекту должны быть проанализированы и описаны «эффективность и экономическая обоснованность данной меры».