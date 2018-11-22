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Эксперт заявил, что выдачу лицензии на оружие в РФ нужно увязать со службой в армии

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Эксперт заявил, что выдачу лицензии на оружие в РФ нужно увязать со службой в армии

Москва, 22 ноября. Член президиума Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Владимир Каширов считает, что выдачу лицензии на оружие в РФ нужно увязать со службой в армии.

Как заявил эксперт, если тот или иной претендент на получение разрешения на ношение оружия не проходил службу в Вооруженных Силах, то надо не только поднимать планку до 21 года, но и устанавливать дополнительные требования.

«В конце концов, если состояние здоровья, убеждения или какая-либо другая деятельность не позволили выделить время отдать долг родине — возможно, и не нужно брать в руки то, с чем не научился обращаться», — цитирует РИА Новости Каширова.

Кроме прочего, по мнению специалиста, при выдаче разрешения на ношение оружия необходимо рассматривать и предвосхитить все возможные коллизии, специфику регионов и действующую правоприменительную практику.

Напомним, что в Государственной Думе подготовлен законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

Автор: Константин Терехов
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