Минобороны РФ выразило соболезнования в связи со смертью главы ГРУ Игоря Коробова

Москва, 22 ноября. Минобороны России подтвердило, что начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов умер 21 ноября после тяжелой болезни.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Коробова. В военном ведомстве также отметили, что глава ГРУ скончался после продолжительной болезни.

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщило министерство.

Игорь Коробов родился в 1956 году, окончил с отличием летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В. А. Судеца, в 1980 году откомандирован на службу в ГРУ. В 2016 году возглавил управление и стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

Игорь Коробов был отмечен званием Героя Российской Федерации, орденами Мужества, Суворова и Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и множеством других наград.