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В открытом доступе оказались личные данные пользователей сайта Amazon

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В открытом доступе оказались личные данные пользователей сайта Amazon

Вашингтон, 22 ноября. Личные данные некоторых пользователей сайта интернет-компании Amazon оказались в открытом доступе.

Информацию об этом накануне распространила телекомпания CNBC, по данным которой случившееся – следствие технической ошибки. В свою очередь в Amazon подтвердили, что такая ошибка действительно была.

При этом в компании не стали уточнять, какое именно количество пользователей пострадало, однако подчеркнули, что системы компании не подверглись хакерской атаке.

«Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла затронуть», — отметили представители Amazon.

Напомним, что основанная в 1994 году корпорация Amazon является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через Интернет.

Автор: Константин Терехов
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