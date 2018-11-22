«Преступная организация»: Кедми раскритиковал деятельность ЕСПЧ

Москва, 22 ноября. Израильский политолог и бывший сотрудник спецслужб Яков Кедми раскритиковал деятельность Европейского суда по правам человека, назвав данную организацию преступной.

«Это преступная организация, которая нарушает законы. Это комедия этот суд. Кого он судит, как он судит и за что он судит?» — выразил мнение эксперт в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «Все последние приговоры. Или хотя бы посмотрите трагедию Милошевича (экс-президент Югославии Слободан Милошевич. — прим. ФАН). Не осудили, но убили, потом после его смерти заявив: «у нас не было никаких доказательств его вины», — напомнил Кедми.

Сам же Соловьев назвал ЕСПЧ единственной структурой в мире, которая не скрывает, что ее главная задача — это финансирование находящихся в России оппозиционеров «через российский бюджет».

Ранее Кедми заявил, что ядерное оружие НАТО в Европе «бесполезно против России», а сама организация «совершенно излишняя» в нынешних условиях.

Напомним, в 2006 году министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал некоторые решения ЕСПЧ политизированными. В 2015 году группа депутатов Государственной думы обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить возможности признания и исполнения постановлений ЕСПЧ, которые противоречат положениям Конституции и правовым позициям КС. 15 декабря того же года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции ЕСПЧ.