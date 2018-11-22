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Украина хочет установить с Израилем зону свободной торговли

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Украина хочет установить с Израилем зону свободной торговли

Киев, 22 ноября. Украина планирует подписать с Израилем соглашение о зоне свободной торговли.

С заявлением на тему в интервью «Укринформ» выступил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, добавив, что документ может быть подписан во время визита Петра Порошенко в Израиль.

«Думаю, что в ближайшее время будет визит президента Украины в Израиль и во время этого визита соглашение будет подписано», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того Климкин добавил, что в настоящее время заканчиваются технические приготовления документа. Сотрудничество Киева и Тель-Авива, по словам руководителя украинского МИД, будет «всеобъемлющим».

«Мы не будем останавливаться на товарах, а пойдем дальше по услугам, инвестициям, чтобы это соглашение было действительно максимально эффективным», — резюмировал Павел Климкин.

Автор: Константин Терехов
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