Украина хочет установить с Израилем зону свободной торговли

Киев, 22 ноября. Украина планирует подписать с Израилем соглашение о зоне свободной торговли.

С заявлением на тему в интервью «Укринформ» выступил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, добавив, что документ может быть подписан во время визита Петра Порошенко в Израиль.

«Думаю, что в ближайшее время будет визит президента Украины в Израиль и во время этого визита соглашение будет подписано», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того Климкин добавил, что в настоящее время заканчиваются технические приготовления документа. Сотрудничество Киева и Тель-Авива, по словам руководителя украинского МИД, будет «всеобъемлющим».