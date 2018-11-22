Экс-советник Авакова вспомнил о пьянстве Порошенко во время Евромайдана

Киев, 22 ноября. Лидер Социалистической партии Украины и экс-советник главы украинского МВД Арсена Авакова Илья Кива рассказал о пьянстве президента страны Петра Порошенко с мэром Киева Виталием Кличко во время событий на Майдане осенью 2013 и зимой 2014 годов. Воспоминаниями политик поделился в эфире телеканала Newsone.

Во врем ток-шоу завязалась дискуссия, в ходе которой экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова напомнил о происходивших в 2013 году в украинской столице событиях. Кива заявил, что участники протестных акций делились на две категории. Одни из них находились на улицах Михаила Грушевского и Институтской и оставались «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами».

Совершенно другую картину политик увидел, когда попал на второй этаж Дома профсоюзов в Киеве, где находился штаб протестующих. По словам Кивы, там все было пропитано коньяком и заполнено икрой и «пьяными лицами».

«Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове», — заявил лидер Социалистической партии Украины.

В минувшую среду, 21 ноября на Украине отметили так называемый День достоинства и свободы, известный в народе под названием «День Евромайдана». Праздник посвящен годовщине начала акций протеста против приостановки властями курса на ассоциацию с ЕС.

Акции начались в украинской столице в 2013 году после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и привели к смене власти в стране. Новое руководство Украины взяло курс на евроинтеграцию.