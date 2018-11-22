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Медведев разрешил ввоз праворульных авто на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС

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Медведев разрешил ввоз праворульных авто на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС

Москва, 22 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей на Дальний Восток без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Об этом сам премьер-министр РФ сообщил накануне вечером в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, отметив, что новый порядок ввоза авто будет действовать в течение года.

Кроме того, на официальном сайте российского правительства появилась информация о том, что ряду отраслевых министерств и ведомств надо поручение проработать законодательную базу для такого решения.

С предложением о разрешении в течение года не ставить ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые на территорию Дальневосточного федерального округа праворульные автомобили выступили врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и вице-премьер Юрий Трутнев.

Напомним, согласно техническому регламенту Таможенного союза, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в РФ из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Автор: Константин Терехов
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