Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Задержание рэпера Хаски в Краснодаре подтвердил его менеджер

45
0 Оставить комментарий

Задержание рэпера Хаски в Краснодаре подтвердил его менеджер

Краснодар, 22 ноября. Менеджер рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) Андрей Орехов подтвердил задержание исполнителя.

Музыкант собирался устроить для поклонников импровизированный концерт на улице, но не успел, так как его задержали, сообщил Орехов в комментарии для ТАСС.

Хаски должен был выступить в краснодарском клубе Bounce, но около 18.00 в заведении отключили электричество. Отключение администрации клуба объяснили работами на сетях.

На концерт исполнителя пришли около 400 человек. Хаски с командой ожидали подачи электричества, но, не дождавшись, вышли на улицу. Музыкант залез на крышу автомобиля, видимо, чтобы дать концерт, отметили в клубе. После этого произошло задержание.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы сорвали концерт Хаски в Ростове-на-Дону.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.