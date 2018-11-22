Задержание рэпера Хаски в Краснодаре подтвердил его менеджер
Краснодар, 22 ноября. Менеджер рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) Андрей Орехов подтвердил задержание исполнителя.
Музыкант собирался устроить для поклонников импровизированный концерт на улице, но не успел, так как его задержали, сообщил Орехов в комментарии для ТАСС.
Хаски должен был выступить в краснодарском клубе Bounce, но около 18.00 в заведении отключили электричество. Отключение администрации клуба объяснили работами на сетях.
На концерт исполнителя пришли около 400 человек. Хаски с командой ожидали подачи электричества, но, не дождавшись, вышли на улицу. Музыкант залез на крышу автомобиля, видимо, чтобы дать концерт, отметили в клубе. После этого произошло задержание.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы сорвали концерт Хаски в Ростове-на-Дону.