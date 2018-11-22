«Украинец, ненавидящий родину»: Соловьев осадил «европейца» Ковтуна, похваставшегося безвизом

Москва, 22 ноября. Украинский политолог Вячеслав Ковтун, говоря о пятилетних итогах госпереворота на Украине в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», назвал себя «европейцем» и с гордостью похвастался паспортом с «безвизом». В свою очередь, Соловьев назвал гостя программы «украинцем, который ненавидит свою страну».

Тема передачи была посвящена итогам Майдана. В эфире один из спикеров заявил, что во время тех событий зачинщики госпереворота обещали украинцам полностью победить коррупцию в стране. Все гости телепередачи единогласно согласились, что эти обещания так и не сбылись.

Украинский политолог Ковтун выразил мнение, что в мире не существует страны, где бы была полностью побеждена коррупция. Соловьев вступил с ним в спор и привел в пример КНДР.

«Хотел бы я посмотреть хоть на одного коррупционера в Северной Корее. Вы были когда нибудь в Северной Корее?» — поинтересовался он у оппонента. «Нет и не хочу», — подчеркнул Ковтун. «А куда хотите», — спросил его Соловьев. «Куда захочу, туда и поеду», — сказал политолог, улыбаясь.

После этого он достал из кармана свой паспорт и хвастливо заявил: «Я европеец. У меня безвиз».

«Вы не европеец. Вы украинец, который ненавидит свою родину и стремится все время из нее уехать. Поэтому это позор, то что Майдан вы сводите только к одному — к возможности уехать из своей страны», — осадил он Ковтуна.

Напомним, 9 ноября Ковтун чуть не лишился паспорта в студии Первого канала во время записи программы «Время покажет», пытаясь доказать нужность Украины Европе.