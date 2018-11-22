США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО

Вашингтон, 22 ноября. Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.

С таким заявлением выступил постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд во время слушаний в комитете по иностранным делам, добавив, что этот вопрос для Соединенных Штатов очень чувствительный.

«Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США», — заявил дипломат.

Сондленд пояснил, что для Вашингтона очень важно понимать с какой целью Европа хочет создать вооруженные силы, вкладывая средства и в этот проект, и параллельно финансируя НАТО.

«Мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО», — резюмировал постпред США при ЕС.

Напомним, что с предложением создать в Старом Свете собственную армию выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Идея нашла понимания и у германского канцлера Ангелы Меркель.