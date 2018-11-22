Посол Сирии в РФ заявил об укреплении отношений между двумя народами

Москва, 22 ноября. Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что активизация визитов лидеров двух стран укрепляет отношения между их народами.

Рияд Хаддад находится с визитом в Абхазии. Во время посещения республики дипломат заявил, что «активизация визитов руководителей двух стран укрепляет отношения между двумя народами», не зависимо от того, идет ли речь о визите президента РФ Владимира Путина в Сирию, или ответном посещении России его сирийским коллегой.

В то же время посол отметил, что в настоящее время речь о конкретной дате визита Башара Асада в Россию не идет, сообщает ТАСС.

Ранее сирийский дипломат заявлял, что возможность визита президента Сирии в РФ обсуждается. В последний раз Башар Асад был в России в мае 2018 года, когда президент Сирии провел в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.