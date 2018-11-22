Ученые подняли в воздух первый «ионолет»

Вашингтон, 22 ноября. Специалисты из MIT создали первый в мире самолет, оснащенный «воздушными» ионными двигателями и провели его испытания в лаборатории. Согласно материалу, опубликованному в журнале Nature, первый полет машины длился около 12 секунд.

«Наша машина стала первым самолетом, который поднялся в воздух при помощи двигателя без движущихся частей», ― Стивен Барретт, профессор аэронавтики из Массачусетского технологического института (США).

По его словам, это изобретение позволяет создать новый тип бесшумных летательных аппаратов – очень простых с механической точки зрения и не выбрасывающих выхлопных газов.

Принцип ионного двигателя заключается в том, что крыло особой формы, покрытое тонкой сеткой электродов, может заставлять свободные электроны в воздухе сталкиваться друг с другом, выбивая из них другие частицы. Окружающее их пространство будет заполняться смесью из ионов и незаряженных частиц. Если поместить эту смесь внутрь электрического поля, то частицы начнут двигаться в сторону противоположного по знаку полюса, сталкиваясь с молекулами воздуха и вынуждая их двигаться в обратном направлении. Это приведет к появлению ионного ветра, имеющего большую силу тяги.