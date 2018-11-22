Названы самые частые поломки смартфонов и их причина

Вашингтон, 22 ноября. Компания по ремонту техники SquareTrade назвала самые частые поломки смартфонов, с которыми сталкиваются пользователи в США. Результаты исследования публикует PhoneArena.

По данным компании, с поломками смартфона сталкиваются 66% американских пользователей. Почти треть (29%) из них разбивает экран девайса. За год в США разбито более 50 миллионов экранов смартфонов, на ремонт которых потрачено 3,4 миллиарда долларов. От замены стекла в случае падения устройства отказываются 34% американских пользователей, 27% сообщают, что экран разбился при использовании чехла.

Еще 27% пользователей обращаются в сервисы из-за царапин на экранах, 22% — в связи неисправностью аккумулятора, по 16% владельцев смартфонов жалуются на побитые грани корпуса и отказ работы дисплея. В 74% всех случаев повреждение девайса происходит в результате его падения.

В компании отметили, что часто пользователи не знают, сколько будет стоить ремонт поломки. Большинство опрошенных экспертами пользователей заявили, что предпочтут покупку нового смартфона ремонту разбитого устройства.