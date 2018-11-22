Эксперт нашли вирус-майнер, удаляющий с компьютера антивирусы

Москва, 22 ноября. Специалисты по компьютерной безопасности обнаружили троян-майнер, который заражает устройства и удаляет все активные антивирусы. Об этом сообщает пресс-служба компании Doctor Web.

Отмечается, что заражению подвергаются устройства, работающие под операционной системой Linux. Вирус, названный Linux.BtcMine.174, после запуска сканирует систему и ищет папки, в которые он может загрузить своим модули с сервера. После этого, используя бэкдор, вирус дает хакерам возможность выполнять команды на зараженном устройстве, а также устраивать DDoS-атаки.

Кроме того, виру умеет находить и отключать другие майнеры в системе. Также он удаляет все найденные антивирусные программы.

Конечной целью вируса является запуск собственного майнера, который должен добывать криптовалюту Monero. Каждую минуту он проверяет работоспособность программы и, если нужно, закачивает обновления с сервера.