Стас Михайлов сыграет в комедии Тины Канделаки

Москва, 22 ноября. Певец Стас Михайлов сыграет главную роль в романтической комедии, продюсером которой станет генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Это будет романтическая комедия про всеми любимый праздник 8 марта со Стасом Михайловым в главной роли», — цитирует Канделаки ТАСС.

Съемками картины займется судия Goose Goose Films. Премьера комедии намечена на весну 2020 года. В настоящее время идет подготовительная работа, пока не утвержден полный состав съемочной группы и партнеров. Тина Канделаки отметила, что к съемкам фильма будет привлечен Давид Кочаров.

Напомним, в сентябре текущего года Стас Михайлов отменил концерты в Грозном и Махачкале. Музыкант заявил, что причиной отмены выступлений послужило неисполнение организаторами своих обязательств.