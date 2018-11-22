«Чистый пиар»: Монтян раскрыла истинную цель декоммунизации на Украине

Киев, 22 ноября. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что прогрессирующая кампания по декоммунизации на Украине создана для отвода глаз. По ее словам, это делается для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от реальных проблем в стране.

«Это запудривание народу мозгов, что, якобы, что-то происходит, что-то делается, чтобы народ больше обсуждал весь этот бред с переименованием и «декоммунизацией», и поменьше думал о том, что они завтра околеют в своих квартирах без отопления», — выразила мнение общественница в эфире телеканала «Россия-1».

Она обратила внимание на то, что украинским властям проще заниматься переименованием, нежели развитием экономики.

Все мероприятия в рамках декоммунизации, по словам Монтян, «это чистый пиар».

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, вступил в силу на Украине в мае 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области страны в Днепровскую.

«Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации», — пояснил политик.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко раскритиковал инициативу украинского президента, отметив, что она является всего лишь пустым пиаром в преддверии выборов.

В минувший вторник стало известно, что депутаты Верховной рады Украины «стерли» Кропивницкий район с карты Украины.