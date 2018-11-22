Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Москва, 22 ноября. Независимые автозаправочные станции готовы продавать бензин по 30 рублей за литр, если будут получать прибыль. Об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Эксперт назвал АЗС магазином по продаже топлива, который покупает товар по цене оптовика и реализует его по «средней себестоимости на рынке». При этом уровень цен для автозаправочных станций не важен, а важна маржинальность. Баженов отметил, что в настоящее время в России топливо стоит больше 40 рублей, но маржинальность не позволяет покрывать даже издержки автозаправочных станций.
«Для нас важно не само значение цены, а маржинальность. Если у нас будет возможность закупать бензин по 25 рублей, мы будет реализовывать по 30 рублей», — заявил Григорий Баженов в эфире Радио «Комсомольская правда».