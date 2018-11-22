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Крым в 2018 году поставил рекорд по числу принятых туристов

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Крым в 2018 году поставил рекорд по числу принятых туристов

Москва, 22 ноября. С начала 2018 года Крым посетили около 6,43 миллионов туристов, что стало абсолютным рекордом за весь постсоветский период. Об этом сообщает министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Выступая на III Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов, Волченко заявил, что в этом году зафиксированы рекордные показатели с 2012 года, когда Крым принял 6,1 миллиона человек.

«На данный момент количество отдыхающих, количество туристов составляет 6 млн 430 тыс. человек. Данный сезон считается самым успешным за весь постсоветский период», ―заявил он.

По данным Волченко, примерно 16% туристов от общего потока – то есть, более миллиона – прибыли через границу с Украиной. Он отметил, количество украинских туристов продолжает расти: в этом году их на 18% больше чем в прошлом году.

Автор: Антон Зарубин
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