США призвали передать йеменский порт Ходейда «нейтральной стороне»

Вашингтон, 22 ноября. США призывают передать йеменский порт Ходейда, за который сейчас идут тяжелые бои между правительственными войсками и повстанцами-хуситами, «нейтральной стороне». Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Порт Ходейда должен быть передан нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом и помешать использованию порта для незаконной торговли оружием и контрабанды, а также для финансирования боевиков-хуситов», — заявила представитель госдепа.

Напомним, что бои за Ходейду в последние недели существенно ожесточились.

Военный конфликт в Йемене длится с 2014 года; противоборствующими сторонами в нем являются повстанцы-хуситы и правительство, которому оказывает поддержку военная коалиция во главе с Саудовской Аравией.