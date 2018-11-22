Вучич исключил ответные меры на пошлины Косово

Белград, 22 ноября. Сербия хочет остаться надежным торговым партнером в Европе и мире, а значит не станет отвечать таможенной войной косовско-албанскому руководству, заявил президент Сербии Александр Вучич.

В среду правительство республики Косово ввело таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии. Под запрет также попали все товары, не маркированные по правилам республики с символикой Косово.

После заседания Совета национальной безопасности Вучич подчеркнул, что решение Косово означает «фактически запрет на торговлю в 21 веке». Данное решение он назвал «нецивилизованным поступком».

Вучич подчеркнул, что Сербия не станет предпринимать ответных шагов, поскольку «хочет остаться надежным партнером в регионе и Европе и в мире». Он также добавил, что Белград обратится в структуры ЕС и к другим международным организациям.

Отметим, как сообщал RT, в начале ноября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала лидеров Сербии и непризнанного государства Косово обеспечить благоприятные условия для диалога и воздержаться от заявлений, которые бы могли помешать нормализации отношений.