Brexit может «сломать» Великобританию: ЕС добавляет новые пункты в договор

Брюссель, 22 ноября. Британские переговорщики по Brexit пытаются отбиться от попыток европейского руководства добавить новые жесткие пункты в план по новым торговым отношениям между Лондоном и Брюсселем. Об этом пишет британская газета The Times.

По данным источников британских СМИ, переговоры по выходу Великобритании из ЕС в Брюсселе достигли критической точки. Страны Восточной Европы требуют, чтобы в соглашение был добавлен пункт, по которому властям Великобритании будет запрещено по разному обращаться с трудовыми мигрантами из разных стран ЕС после Brexit.

«Они волнуются, что обеспеченные французские банкиры, переезжающие в Кенсингтон, будут приниматься с куда большей охотой, чем болгарские, румынские или польские рабочие, не дотягивающие до среднего класса», ― цитирует газета собственного источника.

Кроме того, Франция требует, чтобы окончательная версия договора по выходу Великобритании из ЕС не позволила Лондону утверждать, что он сумел добиться каких-либо побед на переговорах.

«У Brexit должны быть последствия», ― заявил французский представитель на переговоров Филип Леглизе-Коста.

Франция при поддержке Германии, Дании, Нидерландов, Италии и ряда других стран добивается введения более жестких ограничений в отношении Британии, касающихся рыболовства. Например, Франция требует добавить пункт, согласно которому доступ британских товаров на европейские рынки будет существенно ограничен, если Лондон откажется предоставлять доступ европейским рыбакам в свои воды. Кроме того. Париж хочет, что британские законы больше соответствовали брюссельским регуляциям.

Кроме того, Испания пообещала отказаться подписывать итоговый документ, если ей не предоставят право вето в отношении дальнейших сделок между Британией и ЕС. Кроме того, Мадрид требует урегулировать статус Гибралтара до подписания документа. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Brexit может сломать Великобританию, так как Испания намерена пересмотреть свою позицию по запрету Шотландии вступать в ЕС в качестве независимого государства.

«Я куда больше волнуюсь о единстве Соединенного королевства, чем о единстве Испании. Я думаю, что Соединенное королевство развалится раньше, чем Испания», ― заявил он.

Отметим, что в Лондон уже перестали ожидать «прорыва» от переговоров в Брюсселе и сейчас готовятся к выходу королевства из ЕС без сделки, что может потенциально нанести существенный ущерб британской экономике.