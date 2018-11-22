Москва, 22 ноября. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что Коробов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким покойного.

Коробов пришел служить в Вооруженные Силы России в 1973 году. В военной разведке работал с 1985 года. Знал несколько иностранных языков.

Президент РФ в 2016 году назначил его начальником Главного управления Генштаба ВС РФ.

Несколько лет боролся с тяжелым заболеванием — врачи диагностировали рак. При этом Коробов продолжал работать.