Начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов скончался после тяжелой болезни
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Москва, 22 ноября. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении оборонного ведомства уточняется, что Коробов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким покойного.
Коробов пришел служить в Вооруженные Силы России в 1973 году. В военной разведке работал с 1985 года. Знал несколько иностранных языков.
Президент РФ в 2016 году назначил его начальником Главного управления Генштаба ВС РФ.
Несколько лет боролся с тяжелым заболеванием — врачи диагностировали рак. При этом Коробов продолжал работать.