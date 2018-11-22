«Жареные цыплята к юбилею Майдана»: в одесском Доме профсоюзов открыли KFC

Киев, 22 ноября. В одесском Доме профсоюзов, горевшем во время событий на Майдане в 2014 году, был открыт ресторан быстрого питания KFC. Не исключено, что заведение было решено открыть в честь пятой годовщины Евромайдана.

По словам волонтера Романа Синицына, продажа фастфуда началась уже с утра среды. Под его постом на странице в соцсети Facebook многие комментаторы пишут, что в здании Дома профсоюзов вскоре планируют открыть супермаркет, а также турецкий ресторан.

Следует отметить, что многие жители Одессы возмутились фактом открытия заведения в практически уничтоженном во времена Майдана здании, в котором заживо сгорели десятки человек. Вечером они вышли на акцию протеста, итогом которой стали изрисованные витрины KFC, а также подожженные машины.

Как сообщил Синицын, многих активистов задержали силовики.

По предварительным данным, среди участников акции были народные депутаты и журналисты. Некоторые из них были избиты при задержании.

«Кто хочет жареных цыплят? В Доме профсоюзов можно поесть, — сообщил на своей странице в Facebook журналист и волонтер Родион Шовкошитный. — Сегодня открылись там. Тихонько, как воришки. Даже на сайте не обозначили еще на карте». «Кентукийские жареные цыплята в Доме профсоюзов к первому юбилею Майдана», — резюмировал он.

Многие пользователи Сети до сих пор оставляют гневные комментарии.

«Хуже места, конечно, для заведения с жаренными цыплятами в меню придумать нельзя… На костях сгоревших людей… Слабоумие или презрение к погибшим?», «Я там был, видел и слышал, как горели люди на этажах», — пишут интернет-пользователи.

В мае 2014 года в Доме профсоюзов произошла трагедия, жертвами которой стали десятки человек. Радикалы подожгли здание, где забаррикадировались сторонники «Антимайдана». Новые украинские власти уверяли, что найдут и накажут виновных, но в итоге расследование было прекращено. По официальной версии в здании заживо сгорели 48 человек.