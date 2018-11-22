Цены на нефть начали расти после обвала во вторник

Москва, 22 ноября. Мировые цены на нефть в среду вечером отыграли 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее.

Согласно данным торгов, в 21.00 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,54% — до 64,12 доллара за баррель. К 1.00 22 ноября цена немного снизилась — до 63,52 доллара за баррель.

WTI поднялась на 3,65%, до 55,38 доллара за баррель. К часу ночи четверга цена снизилась до 54,61 доллара за баррель.

Ранее в среду в ходе торгов обе марки дорожали на 3% и более.

Во вторник вечером падение нефтяных цен достигало 7%, при этом стоимость Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 14 февраля. По итогам торгов вторника снижение цен на нефть составило более 6%.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что регулятор не считает вероятным рисковый сценарий развития российской экономики с ценами на нефть в размере 35 долларов за баррель. При этом она добавила, что при обвале цен на нефть до 35 долларов, у ЦБ есть инструменты, которые позволят справиться с негативными последствиями.