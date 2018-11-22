Климкин вновь заявил об угрозе «энергетической зависимости» Европы от РФ

Вена, 22 ноября. Украина в очередной раз выступила с заявлением, в котором предупредила об увеличении «энергетической зависимости» Европы от России в случае реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». С соответствующим заявлением выступил глава украинского МИД Павел Климкин.

По его словам, вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» был поднят им в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Канцлер Австрии сказал, что австрийский бизнес видит этот проект как экономический. Я ему, опять же, сказал, что мы видим этот проект совсем по-другому — как такой, что фундаментально увеличивает энергетическую зависимость Европы», ― приводит слова Климкина RT.

Украинский министр в ходе беседы с австрийским канцлером назвал поставки российского газа по «Северному потоку – 2» «проблемой для Европы». По словам Климкина, увеличение «энергетической зависимости» от России является для Европы и Австрии в частности «проблемой национальной безопасности».

Напомним, что 20-21 ноября Климкин находился с рабочим визитом в Австрии.

Как отмечал летом австрийский канцлер Курц, российские поставки газа играют важную роль в энергетическом снабжении страны. Аналогичной позиции придерживаются и власти Германии, в которую будет вести газопровод «Северный поток 2».

Газопровод «Северный поток — 2» проложат из России в Германию через Балтийское море, его протяженность составит 1,22 тысячи километров. Ожидается, что ввод газопровода в строй произойдет в конце 2019 года. При этом, по оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что проект строительства «Северного потока – 2» важен и значим для Германии.