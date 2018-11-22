Ученые нашли связь между просмотром телевизора и преждевременной смертью

Лондон, 22 ноября. Просмотр телевизора более двух часов в день может вызвать преждевременную смерть. Таковы результаты исследования, проведенного группой британских ученых из университета Глазго.

Как сообщает Daily Mail, в масштабном исследовании принимали участие порядка 329 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые анализировали их самочувствие, соотнося его со временем, которое испытуемые проводили у телевизора. Особое внимание уделяли тем, кто проводил перед экраном четыре часа и более. По словам специалистов, этот промежуток времени является наиболее опасным для здоровья.

Согласно данным исследования, просмотр телевизора представляет опасность для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Негативное влияние усиливается, если человек злоупотребляет алкоголем, курением и не следит за питанием.

Наиболее здоровой оказалась группа испытуемых, которая смотрела телевизор не более 2,2 часа в день. За ними следовали те, кто смотрел его до 2,9 часа в день. Более количество часов, проведенных за просмотров телевизора, несло наибольшие риски для здоровья.

Как сообщает «Газета.ру», ученые предполагают, что ухудшение здоровья в данном случае может быть связано с длительном нахождении в сидячем положении. При этом отмечается, что на данный момент неясно, будет ли столь же вредным провести такое же количество времени, сидя, например, за книгой. Чтобы выяснить конкретные причины вреда просмотра телевизора, необходимы дальнейшие исследования.