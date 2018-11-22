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Посол РФ в Лондоне выразил недоумение антироссийской кампанией на фоне выборов в Интерполе

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Посол РФ в Лондоне выразил недоумение антироссийской кампанией на фоне выборов в Интерполе

Лондон, 22 ноября. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко выразил недоумение развернутой британскими СМИ антироссийской кампанией на фоне выборов президента Интерпола. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поражен антироссийской кампанией в британских СМИ в связи с выборами президента Интерпола. Зачем политизировать выборы в технической организации?» ― написал российский дипломат.

Напомним, что выборы нового руководителя Интерпола состоялись в эту среду в ходе 87-й Генеральной ассамблее в Дубае. Претендентами на пост главы организации стали россиянин Александр Прокопчук и представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Победу одержал представитель Республики Корея.

В Москве подчеркнули, что Кремль не имеет основания не соглашаться с результатами данных выборов, несмотря на атмосферу давления и вмешательства.

 

Автор: Антон Зарубин
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