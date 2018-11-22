«Яндекс» может внедрить «Алису» в госуслуги

Москва, 22 ноября. Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина предложила использовать голосового помощника «Алису» для оказания госуслуг.

Как сообщают «Ведомости», предложение прозвучало на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Отмечается также, что конкретного решения по данному вопросу на встрече принято не было.

Голосовой помощник «Алиса» (российский аналог сервиса Siri) официально был запущен в октябре 2017 года. Она способна понимать разговорную речь и не ограничивается набором заранее заданных ответов. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что «Яндекс» разрабатывает веб-версию голосового помощника «Алиса» для разных браузеров.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин впервые побывал в московском офисе «Яндекса», где ознакомился с разработками компании. В частности, ему продемонстрировали и голосовой помощник. Как сообщал RT, на вопрос главы государства: «Как ты себя тут чувствуешь?», «Алиса» ответила, что рассматривает «фотографии котиков в «Яндексе».