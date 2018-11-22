Запрет на курение в общественных местах снизил риски инфарктов ― ученые

Вашингтон, 22 ноября. Запрет на курение в общественных места позволил не только обезопасить пассивных курильщиков от повышенного риска возникновения рака легких, но и снизить средний уровень повышенного артериального давления. Об этом пишет журнал JAHA.

«Систолическое давление оказалось значительно ниже у некурящих людей, живущих в тех районах США, где есть запреты на курение в ресторанах, барах или на рабочих местах», ― отметили в тексте статьи, опубликованной в журнале.

Снижение давление привело к уменьшению риска развития сердечных приступов и, как следствие, повысило среднюю продолжительность жизни.

Ученые отмечают, что связанные с курением болезни по-прежнему считаются основной причиной преждевременной смерти. Американское министерство здравоохранения приводит статистику, согласно которой каждый год от последствий употребления табака умирают около шести миллионов человек.